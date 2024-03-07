فيديو لـ باسل خياط يتعرض للوم من أصدقائه.. اليكم ماذا فعل

ونشر باسل مقطع فيديو ترويجي جديد، على حسابه عبر "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يتعرض للوم من قبل الأشخاص حوله، لكنه يغضب وينفعل ويؤكد انه يعتبرها بدوره صحيحة ولو عادت الأيام به لفعلها.
ووثق البرومو أيضا اكتشاف "بحر" لأشياء غريبة تحدث في أحد الأماكن العامة وتثير غضبه، إلى جانب مروره بحوادث كثيرة تعلمه الدروس.
وارفق باسل الفيديو بتعليق كتب فيه: "بحر شخصية جديدة ترافقكم بمسلسل نظرة حب خلال شهر رمضان الكريم من إنتاج شركة ايبلا الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
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A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
أقلقت الفنانة اللبنانية ريتا حرب الجمهور على صحتها، نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام يوثق تعرضها لوعكة صحية في تركيا.
يستمر "زفاف القرن" الذي يقيمه أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني لنجله أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت في الهند بتصدر حديث العالم.
قلّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمس الأربعاء، زوجته الملكة رانيا العبدالله وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز، ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن بمختلف الميادين.