فيديو لـ باسل خياط يتعرض للوم من أصدقائه.. اليكم ماذا فعل

ونشر باسل مقطع فيديو ترويجي جديد، على حسابه عبر "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يتعرض للوم من قبل الأشخاص حوله، لكنه يغضب وينفعل ويؤكد انه يعتبرها بدوره صحيحة ولو عادت الأيام به لفعلها.

ووثق البرومو أيضا اكتشاف "بحر" لأشياء غريبة تحدث في أحد الأماكن العامة وتثير غضبه، إلى جانب مروره بحوادث كثيرة تعلمه الدروس.

وارفق باسل الفيديو بتعليق كتب فيه: "بحر شخصية جديدة ترافقكم بمسلسل نظرة حب خلال شهر رمضان الكريم من إنتاج شركة ايبلا الدولية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.