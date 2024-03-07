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ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها
ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها
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ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها

فن

2024-03-07 | 07:00
ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها
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Aljadeed
ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، بدت زينب ببنطال أسود ضيق مع توب باللون نفسه، واعتمدت لون الشعر الأسود .

وكان لافتا ان زينب أصبحت بالشعر الأسود صورة طبق الأصل عن والدتها ولا يمكن تفريقهما، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "هيوف الصغير".

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