ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها

وفي التفاصيل، بدت زينب ببنطال أسود ضيق مع توب باللون نفسه، واعتمدت لون الشعر الأسود .

وكان لافتا ان زينب أصبحت بالشعر الأسود صورة طبق الأصل عن والدتها ولا يمكن تفريقهما، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "هيوف الصغير".