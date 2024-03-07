ابنة هيفاء وهبي تُفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها.. بدت نسخة عن والدتها

وفي التفاصيل، بدت زينب ببنطال أسود ضيق مع توب باللون نفسه، واعتمدت لون الشعر الأسود .
وكان لافتا ان زينب أصبحت بالشعر الأسود صورة طبق الأصل عن والدتها ولا يمكن تفريقهما، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "هيوف الصغير".
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🐆 (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🐆 (@zainabnfayad)
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