الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة إلى الملك عبدالله الثاني بعد تكريمها

وأورد حساب الديوان الملكي الهاشمي عبر موقعه، إن الملك وجّه رسالة إلى الملكة رانيا بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية.

وفي التفاصيل، كتب الملك رسالة إلى الملكة، تالياً نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

رفيقة الدرب "أم الحسين" - صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة

حفظك الله ورعاك - أبعث لك بعميق محبتي واعتزازي وبعد، إذ تمر الذكرى الخامسة والعشرون لتحملي أمانة المسؤولية وتولي مهامي الدستورية، استذكر السنين بحلوها ومرها منذ نُصبت خادما أمينا لهذا الوطن، وقد حظيت برفيقة درب سخرها الله، جل جلاله، لتقف إلى جانبي مخلصة لهذا الحمى، وفيّة لبيتها الكبير قبل الصغير.

ومن جهتها، عبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن عميق حبها وفخرها بتكريم زوجها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العاهل الأردني، ونشرت على حسابها عبر إنستغرام، صوراً من مراسم تكريمها، وقالت: " سيدنا كم أتشرف بتقديرك السامي، وما من تشريف يضاهي وجودي الى جانبك، ولا مسؤولية أعظم من ثقتك بي. لقد أكرمني الله حين كَتب لي أن أقضي حياتي معك، أن أكون أم أولادك ورفيقة دربك يا أعظم الرجال وأنبلهم. قائد جريء في طموحه للوطن، راسخة مبادئه، ثابتة مواقفه، وملهم إيمانه بالأمل".