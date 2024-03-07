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مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري
مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري
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مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري

فن

2024-03-07 | 08:35
مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري
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Aljadeed
مرض عريس القرن أنانت أمباني ابن اغنى رجل في آسيا الى العلن بعد زفافه الاسطوري

يستمر "زفاف القرن" الذي يقيمه أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني لنجله أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت في الهند بتصدر حديث العالم.

ومع انتشار مقاطع فيديو من الحفل، الذي يمتد لـ5 أشهر والذي حضر للمشاركة فيه ابرز المشاهير حول العالم، التفتت الانظار الى العريس أنانت أمباني، الذي زاد وزنه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، الامر الذي سبب تساؤلات عن السبب.

في هذا السياق، وبحسب ما ورد في موقع "العربية"، فإن أنانت، وبالرغم من أنه يعاني من الربو المزمن إلا أنه حافظ على وزنه لسنوات عديدة، حيث أظهر لياقته البدنية في عدد من الأحداث المختلفة في الهند.

الا ان الملياردير الهندي استعاد وزنه مرة أخرى خلال حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

فقبل عشر سنوات، كان نجح الشاب الهندي بإنقاص وزنه واستطاع آنذاك أن يفقد 238 رطلًا منه، بعد ان استعان بمدرب المشاهير فينود تشانا الذي عمل مع ابرز نجوم بوليوود.

لكن كان أكبر عائق أمام أنانت لعدم فقدان الوزن هو عدم ممارسة الرياضة وعاداته الغذائية السيئة، مما أدى إلى إصابته بالخمول الشديد.

 

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