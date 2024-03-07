ريتا حرب تتعرض لوعكة صحية في تركيا.. هكذا بدت بملامح شاحبة

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، فقد ظهرت بملامح شاحبة وبدت علامات التعب على وجهها، فق نشرت فيديو وهي تضع بيدها محلول وريدي وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: " هيك بلشت نهار العطلة بعد اسبوع من التصوير .. يلّا بركي تفك العين".

ويذكر أن الفنان اللبنانية ريتا حرب اشتهرت بدورها في مسلسل الخائن بشخصية "نورا" والدة تيا التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية مرام علي.

وكانت قد ردَّت ريتا حرب على الانتقادات التي تطال المسلسلات المعربة، والتي تقول إنها تخالف قيم مجتمعنا العربي وثقافته.

وقالت ريتا خلال ظهورها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، إنها لا تتوافق مع تلك الانتقادات، ولا تعتبرها منطقية، مشيرة إلى أن خيانة الرجل غير مقبولة في ثقافتنا العربية، ولكنها منتشرة بكثرة، كما أن العديد من النساء يدبرن المكائد لبعضهن مثلما كان يحصل في مسلسل "ستيليتو".