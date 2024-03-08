أول تعليق من الأمير ويليام بعد تغير ملامح الأميرة كيت ميدلتون.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، نشر المتحدث الرسمي باسم الأمير وليام بيانا مقتضبًا على لسان الأخير قال فيه: "إن تركيز الأمير ينصب على عمله الآن، وليس على وسائل التواصل الاجتماعي، هو مشغول جدًا بحيث لا يمكنه الاستماع إلى الضجيج".

وكانت قد ظهرت كيت البالغة من العمر 42 عاماً للمرة الأولى قبل أيام قليلة منذ إجرائها عملية جراحية، وبدت بملامح مختلفة، فعززت الشائعات حول طبيعة حالتها الصحية وسط صمت القصر الملكي البريطاني.