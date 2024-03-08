نجوى كرم تنفعل بسبب القيادة في بيروت.. شاهدوا ما حصل

وفي التفاصيل، ظهرت نجوى في الفيديو الطريف وهي تقود سيارتها في شوارع بيروت، مؤكدة انها "شوفيرة"، وتقول نجوى في الفيديو : "وحياة الله ما عبعرف الأحمر من الأخضر"، وتابعت: "كلن انحشرو يسوقو اليوم".
وقد لاقى الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بطرافة نجوى.
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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
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