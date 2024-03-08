زواج رونالدو وجورجينا سرًّا في المغرب إلى العلن وهذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، جاء الحديث عن زواج الثنائي بالتزامن مع نشر جورجينا قبل أيام قليلة صورة تبدو كأنها بطاقة لدعوة زفاف، وكتبت عليها: غدا الساعة 7 مساء، وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، إضافة لصورة قلب، فاعتقد العديد من محبّيها أنها سترتبط رسميا من رونالدو بعد 8 سنوات من علاقتهما؛ لكن تبين أنها كانت تروج لإحدى ماركات العطور العربية السعودية.

ووفقا لموقع "Velvet Gossip" الإيطالي، فإن رونالدو المحترف في نادي النصر السعودي، تزوج سرًا من جورجينا في حفل مغلق بالمغرب العام 2019 لإبعاد الأعين عنهما حتى يتم الإعلان عن زواجهما.