شقيقة دنيا بطمة توجه لها رسالة بعد سجنها.. اليكم ماذا قالت

ونشرت ابتسام صورة جمعتها بـ دنيا، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "أختي سندي وعشرة عمري وروح روحي قطعة من قلبي، نبع العطاء اللا محدود والحنان والحب والخير."

وتابعت: "هي إنسانة عظيمة وجودها في حياتي يكفيني عن كل شعور، اشتقت لك يا أختي يا رفيقة دربي الحياة في غيابك عن عيني لا معنى لها ولا طعم لها."

وختمت ابتسام قائلة: "اللهم السلام لقلبها وأيامًا لا تخلو من ضحكتها اللهم لا تحرمني من أختي حبيبتي، اللهم إني أستودعك غاليتي فاحفظها بحفظك وفرج همها يا رحمان وأنزل عليها صبر أيوب وسكينة الجنة، اللهم اجعلها في عنايتك وأعدها إلينا سالمة في أقرب وقت، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. "