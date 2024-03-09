شيرين عبد الوهاب تفوز بجائزة عالمية وتعلق: ده اللي كنت بحلم بيه

وبهذه الجائزة، تكون شيرين أول فنانة عربية تنال هذا التكريم.

من جهتها، عبرت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالفوز في الحدث السنوي للمنصة العالمية مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر لكونها فازت بجائزة مخصصة للنساء، وذلك فيديو نشرته منصة بيلبورد على تطبيق إنستغرام.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "شكراً بيلبورد على الجائزة، أنا فخورة أن أعمالي نالت إعجابكم، وأن تكون هذه الجائزة مخصصة للنساء هذا شيء يسعدني".

وعبرت شيرين عبد الوهاب عن أمنيتها أن تصل أعمالها للعلم كله، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بتكريم مماثل قائلة: "ده اللي كنت بحلم بيه، شكراً".