خلاف شروق ودكتور فود الى الواجهة من جديد

وفي التفاصيل، أشارت شروق في التعليقات إلى أنها متعبة من التعامل مع دكتور فود، إذ قالت: " وجهي لسه ما طاب كله مشوه من ضربك".وتابعت: " أنا بناشد كل الناس.. أنا تعبت .. اذيتك الي ما رح اسكت عليها بعد هيك.. وداير من مكان لمكان ومن وحدة لوحدة.. أوعك تفكر رح اسكتلك أنا.. بيكفي هالحركات أنا وابني عم نتأذى منك.. أنت داير على حل شعرك.. رن عالتلفون أنا ناطرتك".