خلاف شروق ودكتور فود الى الواجهة من جديد
عادت قضية الدكتور فود وزوجته شروق الى الواجهة من جديد، وذلك بعدما رصد أحد المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقات مثيرة للجدل من قبل شروق على أحدث منشور على صفحة زوجها دكتور فود، الامر الذي جعله يحذف المنشور في وقت لاحق.
وفي التفاصيل، أشارت شروق في التعليقات إلى أنها متعبة من التعامل مع دكتور فود، إذ قالت: " وجهي لسه ما طاب كله مشوه من ضربك".
وتابعت: " أنا بناشد كل الناس.. أنا تعبت .. اذيتك الي ما رح اسكت عليها بعد هيك.. وداير من مكان لمكان ومن وحدة لوحدة.. أوعك تفكر رح اسكتلك أنا.. بيكفي هالحركات أنا وابني عم نتأذى منك.. أنت داير على حل شعرك.. رن عالتلفون أنا ناطرتك".