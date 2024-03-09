شيرين عبد الوهاب أول فنانة عربية تحصد هذه الجائزة.. اليكم التفاصيل

وجاء تكريم شيرين عبد الوهاب لإنجازاتها وتأثيرها في المشهد الموسيقي.وفي مقابلتها الحصرية مع بيلبورد عربية، أعربت شيرين عن سعادتها بحصولها على الجائزة، اذ قالت: "شكرًا بيلبورد على الجائزة. أنا سعيدة جدًا بالجائزة.. بجد أنا فخورة جدًا بأن أعمالي أعجبتكم وأكيد سعيدة وفخورة جدًا إن يكون في جائزة في الميوزك مخصصة للنساء، دي حاجة تسعدني جدًا.. وأتمنى إن دايمًا أعمالي توصل للعالم كله".