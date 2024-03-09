سبب طلاق ناتالي بورتمان الى العلن

وجاءت هذه التقارير بعد أنباء عن علاقة عاطفية جمعت ميلبييه بإمرأة أخرى في عام 2023، وأفيد بأنها كاميل إتيان، وهي ناشطة مناخية تبلغ من العمر 26 عاماً.الجدير ذكره انها ليست المرّة الأولى التي تتحدث فيها وسائل الإعلام الأميركية عن طلاق الثنائي، إذ سبق أن أعلنت انفصالهما في العام الماضي.وبيّن مصدر لـ Us Weekly، أن ناتالي اعتقدت أن علاقة بنيامين كانت علاقة ارتباط قصيرة وغبية لا تعني شيئًا بالنسبة لها، وأضاف أن بورتمان كانت على استعداد لمعرفة قدرتها على إعادة بناء الثقة، لضمان ألا يكبر أطفالهما في منزل مفكك.