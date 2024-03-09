تعليق ساخر من مي فاروق بعد انتقاد اطلالتها في موسم الرياض

شكرا لكل الآراء اللي وصلت لي عن حفل امس

شكرا لكل الاراء الايجابيه ولكل الانتقادات المحترمه البناءه الراقيه كل احترامي للجميع

وأما عن اللي علقوا عن اللوك الخاص بيا امبارح انه غير لائق مع اني مش فاهمه ليه 🤣او اني كنت شبه الكائنات الفضائيه او cat woman

اوعدك ان شاء الله المره… pic.twitter.com/iT63bmeJT2 — Mai Farouk (@MaiFarouk82) March 8, 2024

ونشرت مي في تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، صورة لها من الحفل الذي ظهرت فيه بإطلالة من الجلد الأسود، إذ جاء تصميم الشق الأيمن على شكل جمبسوت، والشق الأيسر على شكل فستان طويل، وأكتافها حادة، كما حددت خصرها بحزام عريض، في حين اعتمدت مكياجاً لافتاً وجريئاً بوضع لون أحمر الشفاه، وتركت شعرها مرفوعا على شكل ذيل حصان.ووجّهت مي الشكر لجميع الآراء التي وصلتها عن الحفل، لا سيما الإيجابية القائمة على المديح وأيضاً الانتقادات "البناءة الراقية" بحسب تعبيرها، كما أعربت عن استغرابها بوصف بعضهم إطلالتها بأنها غير لائقة، لتعلق ساخرة: "وأما عن اللي علقوا على اللوك الخاص أنه غير لائق مع إني مش فاهمة ليه، أو إني كنت شبه الكائنات الفضائية أو cat woman، أوعدكم إن شاء الله.. المرة الجاية يكون اللبس سبايدر وومن أو بدلة غطس".