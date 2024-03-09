والدة علي الديك تفاجئه على الهواء وهو يدمع بسبب عائلته ويتحدث عن مرضه والـ 4 مليون دولار التي خسرها

تحدث علي عن طفولته المتواضعة، مشيرا إلى أنهم كانوا 7 أشقاء ينامون في غرفة واحدة، مسترجعا ذكرياته وهو صغير عندما كان يستمع إلى والدته وهي تغني داخل المطبخ للسيدة فيروز، مؤكداً أنه كان يرى نفسه بعمر الـ 4 سنوات نجما مشهورا وهذا بالفعل ما تحقق، وهل يعود قريبا إلى الغناء في إدلب؟

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