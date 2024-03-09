والدة علي الديك تفاجئه على الهواء وهو يدمع بسبب عائلته ويتحدث عن مرضه والـ 4 مليون دولار التي خسرها
حل الفنان السوري علي الديك ضيفا على برنامج كتاب الشهرة في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع مع الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.
تحدث علي عن طفولته المتواضعة، مشيرا إلى أنهم كانوا 7 أشقاء ينامون في غرفة واحدة، مسترجعا ذكرياته وهو صغير عندما كان يستمع إلى والدته وهي تغني داخل المطبخ للسيدة فيروز، مؤكداً أنه كان يرى نفسه بعمر الـ 4 سنوات نجما مشهورا وهذا بالفعل ما تحقق، وهل يعود قريبا إلى الغناء في إدلب؟
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