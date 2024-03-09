علي الديك يرد على وصفه بـ "سفيرنا إلى العالمية": اسمي اكبر من اي لقب

تأثر علي على الهواء بسبب وفاة والده لتفاجئه بعد ذلك والدته بمداخلة مباشرة على الهواء، هي وابن شقيقه.

انفعل علي على الهواء بسبب قضية اللاجئين السوريين، كما ورد على أحد الفنانين الذي هاجمه هو وشقيقه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

تحدث علي الديك عن ثروته والـ 4 ميلون دولار التي خسرها في المصارف اللبنانية بعد الأزمة، كما وكشف عن الأجر الخيالي الذي تقاضاه في برنامج غنيلي تغنيلك الذي قدمه هو وغريس الريس على شاشة الجديد، والتي فاجأته بسؤال محرج في ختام هذه الحلقة.

كشف علي الديك عن سبب رفضه التعاون مع روتانا والتوقيع معهم، كما ورفض مقارنته بـ جورج وسوف و ميادة الحناوي، قائلاً: "قاعد لحالي براس الجبل" والطب النفسي أصبح موضة! ردّ علي على مقال اتهم صورته مع إحدى السيدات بـ "الفضيحة"، كما ورد على الشائعات التي أشارت إلى أن هناك خلاف بينه وبين شقيقه حسين الديك. تحدث علي عن علاقته بالدين، والاعتزال والحب في حياته بحوار طغى عليه عنصر التشوق، ليعلق في ختام هذه الحلقة على وصفه بـ "سفيرنا إلى العالمية" قائلا: اسمي اكبر من اي لقب.

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