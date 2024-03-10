أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبي: قطة من روحي

وفي التفاصيل، نشرت أصالة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، صورة لنجلها خالد وهو يحمل بين يديه "جيهان" ابنة شقيقته شام الذهبي، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق له، جاء فيه: "أحلى مافيك قلب متله ماصار أبيض قمر الله يحفظ لنا ياه وكل سنه وأنت حبيبي توأمي قطة من روحي".