أول تعليق من ياسمينا زيتون بعد تتويجها وصيفة أولى لملكة جمال العالم

وفي التفاصيل، أعربت ياسمينا زيتون التي ارتدت فستاناً أزرق برّاقاً، في تصريح لـ "وكالة فرانس برس" بالهاتف من الهند عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان "بطريقة جميلة" وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها "المرة الأولى يصل لبنان الى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم

".

كما تابعت ياسمينا زيتون المتحدرة من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد، "فعلتُ كل ما في وسعي ونقلتُ صوتنا كلبنانيين، وتحدثتُ عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز".