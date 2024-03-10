أول تعليق من ياسمينا زيتون بعد تتويجها وصيفة أولى لملكة جمال العالم

كما تابعت ياسمينا زيتون المتحدرة من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد، "فعلتُ كل ما في وسعي ونقلتُ صوتنا كلبنانيين، وتحدثتُ عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز".
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تمت مشاركة منشور بواسطة YASMINA| ياسمينا (@yasminazaytoun)
تمت مشاركة منشور بواسطة YASMINA| ياسمينا (@yasminazaytoun)
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن فعاليات فورمولا 1 في جدة بالمملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا ضخما تميّز بكونه كامل العدد، حيث التقت نانسي جمهورها السعودي الذي شاركت معه اجمل الأوقات.
نشرت الفنانة اللبنانية ميّ حريري، فيديو لمنزلها المُحترق في لندن على حسابها عبر انستغرام، حيث وثّقت حجم الضرر الذي أصاب بيتها.
نشر قصر كنسينغتون على حسابه الرسمي عبر منصة اكس أول صورة رسمية للأميرة كيت ميدلتون بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، وتوجّه بالشكر للبريطانيين على دعمهم زوجة وريث العرش.