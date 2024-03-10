فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها

وفي التفاصيل، نشرت فرح صورة على حسابها عبر انستغرام جمعتها مع ابنها في أول ظهور على أنغام أغنيتها "بنتي"، وعلقت قائلة: "أهلا وسهلاً طفلتي أنا".

وكانت قد اطلقت فرح أغنية "إبنتي" منذ حوالي الـ 10 أيام، وتقول كلمات الأغنية: "هدية من الله اجتني ونورت قلبي تمسك ايدي تشد بقوة تكبر بقربي".