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فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها
فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها
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فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها

فن

2024-03-10 | 07:10
فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها
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Aljadeed
فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها

إستقبلت الفنانة اللبنانية فرح شريم طفلتها الأولى، وأطلقت عليها إسم "أنا". وشاركت فرح الجمهور مجموعة صور لها مع إبنتها وزوجها.

وفي التفاصيل، نشرت فرح صورة على حسابها عبر انستغرام جمعتها مع ابنها في أول ظهور على أنغام أغنيتها "بنتي"، وعلقت قائلة: "أهلا وسهلاً طفلتي أنا".

وكانت قد اطلقت فرح أغنية "إبنتي" منذ حوالي الـ 10 أيام، وتقول كلمات الأغنية: "هدية من الله اجتني ونورت قلبي تمسك ايدي تشد بقوة تكبر بقربي".

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