فنانة لبنانية شهيرة تستقبل طفلتها الأولى.. تعرفوا عليها

وفي التفاصيل، نشرت فرح صورة على حسابها عبر انستغرام جمعتها مع ابنها في أول ظهور على أنغام أغنيتها "بنتي"، وعلقت قائلة: "أهلا وسهلاً طفلتي أنا".
وكانت قد اطلقت فرح أغنية "إبنتي" منذ حوالي الـ 10 أيام، وتقول كلمات الأغنية: "هدية من الله اجتني ونورت قلبي تمسك ايدي تشد بقوة تكبر بقربي".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Farah Chreim - فرح شريم (@farahchreim)
تمت مشاركة منشور بواسطة Farah Chreim - فرح شريم (@farahchreim)
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