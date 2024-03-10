هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة في باريس

وفي التفاصيل، وثقت الفنانة اللبنانية احتفال عيدها ميلادها على حسابها الرسمي عبر انستغرام، وظهرتوهي تجلس في مكان ما وفي خلفيتها برج إيفل، وأمامها قالب حلوى أبيض ومزين بعيون زرقاء، ومجسم لها، وأمكست بصندوق هدايا كبير باللون الوردي.

واختارت هيفاء وهبيفستان أبيض اللون مزين بجيوب سوداء، وعلقت على الصور كاتبة: “شكراً لأمنياتكم و لرسائلكم االجميلة بمناسبة عيدي، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل ،رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير".