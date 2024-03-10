مي حريري توثق حجم الضرر الذي أصاب بيتها في لندن: كل شي راح

وفي التفاصيل قالت حريري بحرقة قلب: "شو بعد فيه، كل شي راح، هون كنت اقعد".

وكانت مي قد استنجدت بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احتراق منزلها في لندن، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس"، "تركي آل الشيخ، لقد اتخذت الحياة منعطفًا غير متوقع ومؤسفًا للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، ولن يكون بلدي أبدًا بديلاً لكلينا".

View this post on Instagram

A post shared by May Hariri (@may.hariri)



