مي حريري توثق حجم الضرر الذي أصاب بيتها في لندن: كل شي راح

وفي التفاصيل قالت حريري بحرقة قلب: "شو بعد فيه، كل شي راح، هون كنت اقعد".
وكانت مي قد استنجدت بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احتراق منزلها في لندن، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس"، "تركي آل الشيخ، لقد اتخذت الحياة منعطفًا غير متوقع ومؤسفًا للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، ولن يكون بلدي أبدًا بديلاً لكلينا".
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by May Hariri (@may.hariri)
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن فعاليات فورمولا 1 في جدة بالمملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا ضخما تميّز بكونه كامل العدد، حيث التقت نانسي جمهورها السعودي الذي شاركت معه اجمل الأوقات.
نشر قصر كنسينغتون على حسابه الرسمي عبر منصة اكس أول صورة رسمية للأميرة كيت ميدلتون بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، وتوجّه بالشكر للبريطانيين على دعمهم زوجة وريث العرش.
عبّرت والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، السيدة أسمهان الهلالي، عن سعادتها الكبيرة بعد فوز ابنتها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 في نسختها 71، التي أُقيمت في الهند.