رقصة نانسي عجرم على المسرح خلال حفلها في السعودية تثير الجدل

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن فعاليات فورمولا 1 في جدة بالمملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا ضخما تميّز بكونه كامل العدد، حيث التقت نانسي جمهورها السعودي الذي شاركت معه اجمل الأوقات.



وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي اخذ دور الكورال في الحفل وراح يردد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، كان ابرزها فيديو يظهر نانسي وهي تتمايل على المسرح بطريقة عفوية اثارت انتباه الجمهور، الذي أشاد بعفويتها ونعومتها واثنى على قدرتها بخلق أجواء مميزة في كل حفلاتها.

