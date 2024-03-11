نجوم سوريا يلتقون الرئيس بشار الاسد..باسم ياخور ورشا شربتجي وغيرهما يكشفون الكواليس: هذا ماطلبه منا

وناقش الفنانون، مع الرئيس الاسد آخر التطورات حول صناعة الدراما السورية، والتحديات التي تواجهها في الإنتاج وكتابة النصوص، وأيضا ظروف التصوير، ودور الأعمال الدرامية حاليا داخل المجتمع، وكيفية دعمها في المرحلة المقبلة.

ونشر عدد من الفنانين المجتمعين صورا من كواليس اللقاء ارفقوها بتعليقات مؤثرة شكروا فيها الرئيس السوري على استضافته واهتمامه بـ الدراما السورية.

في هذا السياق، كتب باسم ياخور: "شرفت ومجموعة من الزملاء من نجوم الدرما السورية بلقاء السيد الرئيس بشار الأسد في دمشق وكان الحوار البناء النابع من القلب إلى القلب بهدف الارتقاء بالدراما السورية بشقيها الفني والإنتاجي وتجاوز الصعاب وما خلفته الحرب والحصار على سورية على صناعة الدراما".

كما كتبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: "كان يوما مميزا في حياتنا وانت تستقبلنا ياسيادة الرئيس بوجهك الباسم المشرق.. وبقامتك الشامخة شموخ الجبال ..فرغم انشغالاتك الكبيرة ومسؤولياتك الأكبر في الداخل والخارج خصصت لنا هذا اللقاء النوعي..لنسمعك وتسمعنا ..بحنان الأب وأناة الأخ وحكمة القائد..لتشاركنا أفكارنا و هموم مهنتنا بكل صراحة وصدق وشفافية..وهذا ماطلبته منا في بداية حديثك معنا.."

وتابعت سوزان: "وكعادة سيادتك في كل لقاء.. فليست المرة الأولى التي تلتقينا بها لتقف بجانبنا وبجانب تلك الصناعة الفنية الاقتصادية الهامة كما وصفتها..لتقدم لنا الحلول المناسبة لحماية وتطوير تلك الصناعة والارتقاء بها لتكون مرآة حقيقية لوجه سورية الحضاري المشرق."



وختمت: "فكل الشكر والامتنان لسيادة الرئيس الاستثنائي الدكتور بشار الأسد."

من جهتها، كتبت المخرجة السورية رشا شربتجي: "لما تلتقي بشخص مهم، ومختلف، ومميز عن قرب وتحكي معو بشكل مباشر بتعرف أكتر شو الأسباب اللي خلتو يوصل لهي المكانة والمحبة بقلوب الناس وكيف قادر يصمد بكل هي الظروف الصعبة، وبتعرف أديش هو مهتم بالشأن الفني السوري."

واضافت: "كان إلي الشرف بلقاء سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد مع مجموعة من نجوم وصانعي الدراما السورية وكان حوار مليء بالأفكار البناءة والغنية والأمل بالأفضل."