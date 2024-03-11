وائل كفوري و اصالة و سيرين عبد النور وغيرهم بهنئون الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك

وكتب الفنان اللبناني وائل كفوري على حسابه عبر "اكس": "أتقدم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير."

وكتب الممثل السوري قيش الشيخ نجيب: "كل عام و أنتم بألف خير و صحة و سلام . أعاده الله عليكم جميعا بالخير و اليمن و البركات ."

كما كتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم: "صوم مبارك ينعاد على كلّ الأمّة العربية بالخير والسّلام والنِّعَم".

من جهتها، كتبت الفنانة السورية اصالة باختصار: "رمضان كريم".

وكتبت الفنانة اللبنانية اليسا: "رمضان كريم! انشالله شهر المحبة والايمان يحمل بركاته على كل عالمنا العربي ونعيّد بظروف احلى."

وكتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: "كل عام وأنتم بخير جعل الله شهر رمضان حاملًا للخيرات والمسرات والبركات صوم مقبول."