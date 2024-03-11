شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟

واكدت شيرين تصريحات لـ "القاهرة 24"، ان علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير.

كما أعادت شيرين عبد الوهاب الحديث عن لقب "صوت مصر" بينها وبين الفنانة المصرية أنغام، والذي أحدث بلبلة كبيرة العام الماضي.

وقالت شيرين إن الجميع يقدمها بهذا اللقب في المسارح الغنائية، والبرامج التلفزيونية، منذ زمن.

وأوضحت شيرين أن لقب صوت مصر انتقل لأنغام بعد أن قدمت حفلا غنائيا في السعودية بعنوان "صوت مصر"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يخصّها، ولكنه لقبها من البداية.

وعلقت شيرين: "يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم، وإذا تكرر نفس السؤال على الفنانة أنغام أو أي نجم؛ هل ستكون إجابته مثلًا: أنا صوت مصر؟! طب وشيرين؟!!!."

من جهة اخرى، كشفت شيرين عن إصابة ابنتها الصغرى بمرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية، مشيرةً إلى أن ابنتيها تدفعان ضريبة شهرتها، بالقول: "بناتي اتأذوا وتأثروا بأزماتي، لدرجة إن بنتي الصغيرة جالها مرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية". وأضافت: "بناتي بيدفعوا ضريبة شهرتي رغم إني بتحمل مسؤولية تصرفاتي لأنني سيدة حرّة إذا أردت فعل شيء فسأفعله... ربنا كرّمني بأشخاص تانية في نفس الوقت، ووقفوا جنبي في أزماتي ومصدّقوش الإشاعات اللي اتقالت عني".

كما ردّت شيرين على الانتقادات التي وجّهتها إليها الفنانة اليمنية أروى، بعدما قالت أنها توقفت عن سماع أغانيها بسبب كثرة الحديث عن حياتها الخاصة وأزماتها مع حسام حبيب، حيث قالت شيرين: "السيدة أروى أنا لا أعلم عنها شيئاً على المستوى الشخصي أو الفني، وعلى الرغم من ذلك صرّحت بأنها لا تسمع أغانيّ بسبب أزماتي مع حسام حبيب". وأضافت: "عايزة أقوللها الحمد لله رب العالمين إنك مش بتسمعي الأغاني بتاعتي، أنتِ أثبتيلي فعلاً إن فيه شريحة من الناس بتحب حلو الفنان لكن ما بتحبش مُرّه، وهناك شريحة من الجمهور يساندون الفنان وقت نجاحه ويتخلّون عنه في أول أزمة تواجهه.. أروى دي ميلزمنيش إنها تسمعني".