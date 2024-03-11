الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟
شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟

فن

2024-03-11 | 08:36
شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تكشف مرض ابنتها وتهاجم أنغام :هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة بشكل واضح و صريح عن ما تردد في الفترة الأخيرة عن عودتها الى طليقها الفنان حسام حبيب كما تحدثت عن مرض ابنتها واجمت انغام و اروى.

واكدت شيرين تصريحات لـ "القاهرة 24"، ان علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير.

كما أعادت شيرين عبد الوهاب الحديث عن لقب "صوت مصر" بينها وبين الفنانة المصرية أنغام، والذي أحدث بلبلة كبيرة العام الماضي.

وقالت شيرين إن الجميع يقدمها بهذا اللقب في المسارح الغنائية، والبرامج التلفزيونية، منذ زمن.

وأوضحت شيرين أن لقب صوت مصر انتقل لأنغام بعد أن قدمت حفلا غنائيا في السعودية بعنوان "صوت مصر"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يخصّها، ولكنه لقبها من البداية.

وعلقت شيرين: "يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم، وإذا تكرر نفس السؤال على الفنانة أنغام أو أي نجم؛ هل ستكون إجابته مثلًا: أنا صوت مصر؟! طب وشيرين؟!!!."

من جهة اخرى، كشفت شيرين عن إصابة ابنتها الصغرى بمرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية، مشيرةً إلى أن ابنتيها تدفعان ضريبة شهرتها، بالقول: "بناتي اتأذوا وتأثروا بأزماتي، لدرجة إن بنتي الصغيرة جالها مرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية". وأضافت: "بناتي بيدفعوا ضريبة شهرتي رغم إني بتحمل مسؤولية تصرفاتي لأنني سيدة حرّة إذا أردت فعل شيء فسأفعله... ربنا كرّمني بأشخاص تانية في نفس الوقت، ووقفوا جنبي في أزماتي ومصدّقوش الإشاعات اللي اتقالت عني".

كما ردّت شيرين على الانتقادات التي وجّهتها إليها الفنانة اليمنية أروى، بعدما قالت أنها توقفت عن سماع أغانيها بسبب كثرة الحديث عن حياتها الخاصة وأزماتها مع حسام حبيب، حيث قالت شيرين: "السيدة أروى أنا لا أعلم عنها شيئاً على المستوى الشخصي أو الفني، وعلى الرغم من ذلك صرّحت بأنها لا تسمع أغانيّ بسبب أزماتي مع حسام حبيب". وأضافت: "عايزة أقوللها الحمد لله رب العالمين إنك مش بتسمعي الأغاني بتاعتي، أنتِ أثبتيلي فعلاً إن فيه شريحة من الناس بتحب حلو الفنان لكن ما بتحبش مُرّه، وهناك شريحة من الجمهور يساندون الفنان وقت نجاحه ويتخلّون عنه في أول أزمة تواجهه.. أروى دي ميلزمنيش إنها تسمعني".

 

 

 

اقرأ ايضا في فن

فادي شربل بتعليق طريف بسبب طلب الشيف انطوان منه وسيدة تتغزل به: حفيدتي بتحبك انت و كارين رزق الله
Play
07:45
Play

فادي شربل بتعليق طريف بسبب طلب الشيف انطوان منه وسيدة تتغزل به: حفيدتي بتحبك انت و كارين رزق الله

حلقة جديدة من الشيف أنطوان عنا وجولة على أطيب الأطباق خلال شهر رمضان على الجديد ، وضيف الحلقة الأولى #فادي_شربل.

07:45

فادي شربل بتعليق طريف بسبب طلب الشيف انطوان منه وسيدة تتغزل به: حفيدتي بتحبك انت و كارين رزق الله

حلقة جديدة من الشيف أنطوان عنا وجولة على أطيب الأطباق خلال شهر رمضان على الجديد ، وضيف الحلقة الأولى #فادي_شربل.

وائل كفوري و اصالة و سيرين عبد النور وغيرهم بهنئون الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك
06:57

وائل كفوري و اصالة و سيرين عبد النور وغيرهم بهنئون الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك

نشر عدد كبير من الفنانين تدوينات باركوا من خلالها حلول شهر رمضان على متابعيهم ومحبيهم.

06:57

وائل كفوري و اصالة و سيرين عبد النور وغيرهم بهنئون الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك

نشر عدد كبير من الفنانين تدوينات باركوا من خلالها حلول شهر رمضان على متابعيهم ومحبيهم.

نادين نسيب نجيم ترد على الاساءة بعد تتويج ياسمينا زيتون: قلة التهذيب
06:41

نادين نسيب نجيم ترد على الاساءة بعد تتويج ياسمينا زيتون: قلة التهذيب

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تعليقات وصفتها بـ "قلة التهذيب" بحقها، عقب فوز ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024.

06:41

نادين نسيب نجيم ترد على الاساءة بعد تتويج ياسمينا زيتون: قلة التهذيب

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تعليقات وصفتها بـ "قلة التهذيب" بحقها، عقب فوز ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024