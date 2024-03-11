هل ندمت ريتا حرب على تصريحاتها ضد طليقها؟

وفي حديث خاص مع موقع "فوشيا"، قالت ريتا إنها لا تسعى لتقديم الكثير من التنازلات في الحب، أسوة بحكاية "تيا وأسيل"، مؤكدة أنها من الأشخاص الذين يبادرون إلى اتخاذ قرار بقلب الصفحة والمضي قدماً، عند وصولها إلى حائط مسدود في العلاقة.وأضافت: "أقدم الكثير من التضحيات في علاقاتي العاطفية، وهذا ما يجعلني غير محظوظة في الحب، فأنا أتعامل بعفوية مع الشريك وهذا لا يتناسب مع الواقع، إذ تتطلب العلاقة بعض الذكاء في التعامل ورسم مخططات خاصة".من هنا، تطرقت ريتا إلى تصريحاتها الأخيرة حول طليقها، مؤكدة أنها لم تندم على تطرقها لهذا الموضوع، خصوصا أنها استطاعت تسليط الضوء على معاناة عدد كبير من النساء، اللواتي استفدن من خبراتها في الحياة، وعلقت: "كان عبالي فتح قلبي واسمح للنساء بالاستفادة من تجربتي".