كارلوس عازار يرد على تصريح باسم ياخور عن الممثل اللبناني في "كتاب الشهرة"

وفي حديث خاص مع موقع "فوشيا"، قال كارلوس عازار إنه لا يجوز تعميم هذا الواقع، خاصة في ظل وجود كم كبير من الأعمال الدرامية التي عكست الواقع اللبناني وبيئته، مضيفا: "أتفهم وجهة نظر ياخور، فهناك العديد من الأعمال التي انحرفت عن مسارها الصحيح وتطرقت إلى مواضيع بعيدة عن خصوصية المجتمع اللبناني".وفي السياق نفسه، تطرق عازار بالحديث إلى سبب غيابه عن سباق الدراما الرمضانية 2024، كاشفاً أنه اضطر إلى الاعتذار عن مجموعة من الأعمال لأسباب عدة، أبرزها ضيق الوقت، نافيا بالمقابل وجود أي خلاف بينه وبين زملائه على الساحة الفنية، مشيراً إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بعدد كبير منهم، وعلق قائلاً: لست من الأشخاص الذين يحبون افتعال المشاكل.