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جون سينا &quot;عارياً&quot; في حفل توزيع جوائز الأوسكار!
جون سينا "عارياً" في حفل توزيع جوائز الأوسكار!
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جون سينا "عارياً" في حفل توزيع جوائز الأوسكار!

فن

2024-03-11 | 10:37
جون سينا "عارياً" في حفل توزيع جوائز الأوسكار!
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Aljadeed
جون سينا "عارياً" في حفل توزيع جوائز الأوسكار!

أشعل نجم المصارعة والنجم السينمائي الأمريكي جون سينا منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره "عارياً" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، من أجل تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.

وفي التفاصيل، مهد المذيع جيمي كيميل للجمهور بظهور جون سينا من دون ملابس، من خلال استذكاره لإحدى اللحظات التي حصلت سابقاً في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والأربعين، واعتبرها الجميع بأنها كانت "اللحظة الأكثر جنوناً".
ولفت كيميل إلى أنه خلال العام 1974، كان الممثل البريطاني ديفيد نيفن يُقدم مواطنته الممثلة إليزابيث تايلور، وحينها ركض إحدى الرجال مسرعاً وهو "عار" عبر المسرح، متسائلاً حول إمكانية الجمهور مشاهدة رجل في الوقت الحالي يركض عارياً عبر المسرح!
ولاحقا، صدّم جون سينا الجمهور باقتحامه المسرح عارياً، مع حرصه على حمل ظرف كبير يغطي خلاله بقية جسده، وعلق ساخراً: "الأزياء مهمة جداً"، ما جعل الجمهور يدخل في نوبة من الضحك.

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