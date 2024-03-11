"التاج" على رأس الجديد... ونظرة حب في دراما رمضان

أشعل نجم المصارعة والنجم السينمائي الأمريكي جون سينا منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره "عارياً" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، من أجل تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.
رد الممثل اللبناني كارلوس عازار، على انتقاد الممثل السوري باسم ياخور خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على الجديد، لواقع الدراما اللبنانية، التي قال إنها لا تتطرق للمشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني، وتقتصر على تسليط الضوء على ممتلكاته من منازل فخمة وسيارات.
وصفت الممثلة اللبنانية ريتا حرب، نهاية شخصيتي "نورا" و"تيا" في مسلسل "الخائن" بالواقعية والعادلة، مشيرة إلى أن الآراء قد تفاوتت حول نهاية الشخصيات الرئيسة، التي وصفها البعض بالحزينة.