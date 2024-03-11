"التاج" على رأس الجديد... ونظرة حب في دراما رمضان

رد الممثل اللبناني كارلوس عازار، على انتقاد الممثل السوري باسم ياخور خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" على الجديد، لواقع الدراما اللبنانية، التي قال إنها لا تتطرق للمشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني، وتقتصر على تسليط الضوء على ممتلكاته من منازل فخمة وسيارات.

