بسمة بوسيل و تامر حسني معا في اول ايام شهر رمضان المبارك

وعايدت بسمة الجمهور من خلال تعليق جاء فيه: "كل عام وأنتم بخير".
من جهتخ كتبت تامر حسني: "كل عام وأنتِ بخير يا بسومي... أنتِ وأبناؤنا جميعهم... ويا رب أغنية مسلسل الفنانة الجميلة مي عمر "نعمة الأفوكاتو تحقّق نجاحاً كبيراً.. فهي بصوتك وبتمثيل مي وإخراج العبقري محمد سامي، فمؤكّد أنّها عمل مميز".
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A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
علق الممثل المصري أحمد الفيشاوي، عن الإنتقادات التي تطاله باستمرار بسبب الوشوم الكثيرة التي تغطي جسمه.
ردت سماح القرشي، أرملة الموسيقار المصري حلمي بكر، لأول مرة على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تقدّم نجل الموسيقار الراحل وشقيقيه ببلاغ عن وجود شبهة جنائية بوفاته.
تحدث الممثل المصري أمير كرارة، خلال استضافته في برنامج "حبر سرّي، عن أعماله الفنية والهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بعض أعماله.