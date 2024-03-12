بسمة بوسيل و تامر حسني معا في اول ايام شهر رمضان المبارك

وعايدت بسمة الجمهور من خلال تعليق جاء فيه: "كل عام وأنتم بخير".

من جهتخ كتبت تامر حسني: "كل عام وأنتِ بخير يا بسومي... أنتِ وأبناؤنا جميعهم... ويا رب أغنية مسلسل الفنانة الجميلة مي عمر "نعمة الأفوكاتو تحقّق نجاحاً كبيراً.. فهي بصوتك وبتمثيل مي وإخراج العبقري محمد سامي، فمؤكّد أنّها عمل مميز".