مصالحة بين حسين الجسمي وأيمن بهجت قمر بعد سنوات من الخلافات

وجاءت هذه الأغنية بعد سنوات من الخلافات وعدم التعاون بينهما منذ طرح أغنية "بالبنط العريض" التي عرفت باسم "الطبطبة" عام 2020.وكان بدأ الخلاف وقتها حينما قال الشاعر أيمن بهجت قمر في تصريحات تلفزيونية: "الجسمي عمل حركة زعلتني جدا، حيث فوجئت عندما أرسل لي صيغة تنازل عن حقوق الديجيتال لبعض الأغاني التي تربطنا سويا، اختلفنا بسبب التنازلات على هذه الحقوق، الجسمي يريد الحصول على كل حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي كتبتها له، وهذا فيه ظلم لي ولأولادي، أنا أكبر من التحدث في شؤون مالية مع حسين الجسمي ولكني أقول له ابعد عن حقوق أولادي، قدمنا معا أكثر من 20 أغنية منها 15 كسرت الدنيا".ورغم حديث قمر، إلا أن حسين الجسمي في تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لـ"فوشيا" عن علاقته بـ قمر، قال: "أيمن بهجت قمر صديق وأخ عزيز، وكل شخص شاركني في نجاح عمل فني هو شريك نجاح، ولا توجد أي خلافات، ولا يجب أن يقال هذا الكلام".