تمزق فستان إيما ستون في حفل الأوسكار

وفي التفاصيل، اعتلت إيما المسرح لتسلم جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Poor Things"، وبدأت خطابها بالكشف عن معاناتها من خلل في إطلالتها وهي في طريقها إلى المسرح، حيث استدارت بجسدها مستعرضة الخلل في فستانها الأنيق من توقيع دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون"، لتكشف عن سحابها المكسور.وأوضحت إيما أن التمزق في فستانها وقع خلال أداء زميلها غوسيلينغ أغنية "'I'm Just Ken" الملحمية الخاصة بفيلم "باربي"، إذ صعد على مسرح دولبي في هوليوود لأداء الأغنية، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي بدورته 96.كما لفتت إيما إلى أن صوتها اختفى قليلًا، نتيجة صراخها وغنائها بعد أن مرر لها غوسلينغ الميكروفون لمشاركته الغناء.