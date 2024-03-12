صورة جديدة لـ كيت ميدلتون والأمير ويليام وهذا ما تم كشفه
ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، برفقة زوجها الأمير ويليام مجددًا وهما يتجولان في قلعة وندسور، بعد ساعات من اعتذارها عن الجدل الذي صاحب صورة نشرتها مع أطفالها، والتي تبين أنها معدلة عن طريق برنامج "الفوتوشوب".
وفي التفاصيل، تم تداول الصورة الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت كيت والأمير ويليام في سيارتهما داخل قلعة وندسور، وظهرا جالسين في المقعد الخلفي.
وفي تلك اللقطة، كان الأمير ويليام، ينظر إلى الأسفل بينما كانت الأميرة كيت، تلقي نظرة من النافذة.