ظهور مفاجئ لـ فضل شاكر بعد غياب.. طلب السماح من هؤلاء الاشخاص وهذا ما قاله عن احداث جنوب لبنان

وجاء في التعليق الصوتي لـ فضل: " شهر القرآن والرحمة و المحبة والخير والسلام وهذه فرصة لنا جميعا أن نسامح بعضنا البعض، الله يجعل الرحمة والانسانية بقلوب الجميع.

كما طلب فضل من كل شخص أخطأ بحقه عن معرفة أو عن غير معرفة أن يتقبل منه هذه الرسالة، وتابع قائلًا" مبارك عليكم الشهر يا أعز الناس".

وختم فضل رسالته بـ: "ربي يحمي ويحفظ أهل غزة وأهل لبنان وجنوب لبنان..مبارك عليكم الشهر ".

وتفاعل الجمهور مع منشور فضل بشكل كبير، اذ عايده كثير من المتابعين ف التعليقات

"كل عام وانت بخير يا ملك" و"مبارك عليك الشهر الكريم وكل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه ياغالي" و "شو رايك تطلع لايف لانه كتير اشتقنالك."