ظهور مفاجئ لـ دنيا بطمة رغم سجنها يثير الجدل

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A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
علق الممثل المصري أحمد الفيشاوي، عن الإنتقادات التي تطاله باستمرار بسبب الوشوم الكثيرة التي تغطي جسمه.
ردت سماح القرشي، أرملة الموسيقار المصري حلمي بكر، لأول مرة على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تقدّم نجل الموسيقار الراحل وشقيقيه ببلاغ عن وجود شبهة جنائية بوفاته.
تحدث الممثل المصري أمير كرارة، خلال استضافته في برنامج "حبر سرّي، عن أعماله الفنية والهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بعض أعماله.