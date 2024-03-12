ظهور مفاجئ لـ دنيا بطمة رغم سجنها يثير الجدل

وبالتزامن مع قدوم شهر رمضان، فاجأت صفحة دنيا بطمة على انستغرام، مجموعة صور لتهنئة الجمهور بالشهر المبارك، حيث لفتت اطلالة دنيا الأنظار، إذ ظهرت بالصور بالقفطان المغربي التقليدي باللون النيلي مع تطريزات ذهبية تزيّن كامل أطرافه، وجاء الثوب مع كاب واسع وطويل من اللون نفسه وبنفس التطريزات، أضاف لمسة من الفخامة الى القفطان.كذلك نُشرت مجموعة صور أخرى من نفس جلسة التصوير، ظهرت فيه دنيا وهي تزين شعرها بتاج ذهبي معتق مع أقراط متدلية ضخمة من نفس اللون.