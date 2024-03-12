اصالة نصري بتصريح يثير الجدل: مفيش صوت احلى من صوتي

وتحدثت اصالة خلال الحلقة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، اذ قالت أنها أم الدلع وتعرف تدلّع الكل الا زوجها: "ما لقيت كيف أدلعه".

وتابعت:"زوجي فيه مجموعة كل الناس اللي انا بحبهم يكونوا حوالي وهو اللي بيطلعني من الاكتئاب".

‏وعن غنائها قالت: "بحب أصالة اللي بتغني أكثر من أصالة الأم أو الصديقة، وبعطي كل شخص بلتقي فيه 10/10 وبتعامل معو كأنه خالي من العيوب الى ان يثبت العكس ".

وتابعت اصالة: "صوتي مش عادي، ومفيش صوت احلى من صوتي"، وشبّهت نفسها بملكة القفلات في الغناء، لتكشف أن الزعل يؤّثر على صوتها، وقالت أنها أدّت أغنية سامحتك بطريقة "مختلفة" رغم أنها غنتها كثيراً.