بوسي تكشف حقيقة عودتها لطليقها: لم أرَ أحداً برجولته

ورغم تأكيدها أن علاقتهما جيدة جداً، خلال ظهورها في برنامج "العرافة" التلفزيوني، إلا أن بوسي نفت عودتها إلى ربيع، مشددة على أنها في حال عادت إليه كانت ستعلم الجمهور بذلك، وقالت إنها ما زالت تحبه وأنها لم ترَ برجولته وإخلاصه وطيبة قلبه، "هو عارف إنه ماحدش وقف جنبي زيه، هو جدع وقلبه طيب، وما شفتفش أنظف منه بالوسط دا، ولا شفت برجولته ولا هشوف".وأوضحت بوسي أن طليقها هشام ضحى بنفسه ودخل السجن لحمايتها من أشخاص يحاولون استغلالها منذ سنوات عدة، مضيفة أنهم اتهموهما بسرقة أموال وشيكات حتى يفرقونهما عن بعضهما البعض، لافتة الى انها استمرت بمزاولة مهنتها بعد سجنه لأنها مصدر رزقها الوحيد.