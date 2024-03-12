كارلا بطرس تناشد وزير البيئة اللبناني : بعتذر على بشاعة المشهد
نشرت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس مقطع فيديو لشجرة إلى جانب منزلها بعد ان الحق بها الدود ضررا كبيرا، ووصل إلى شرفة منزلها.
وطلبت كارلا في الفيديو من المسؤولين اللبنانيين الا يحرموا شعب هذا البلد من لبنان الأخضر الذي إعتدنا عليه.
وقالت: "المسؤولين لازم شوي يهتموا بهالأمور، أو المسؤولين عن البيئة الوزير أو البلديات، مش مسموح أبداً أبداً، دود الصندل دخل بيوتنا، شوفوا هيدا الكيس على شرفة بيتي، وشوفوا الدود على الشرفة، بعتذر على بشاعة المشهد، بس إنو بليز حداً يتصرف".