اصابة اصالة نصري بـ شلل الاطفال وهي تكشف تفاصيل محزنة

وخلال حلولها ضيفة ضمن بودكاست Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وشاركته في تقديم الحلقة الممثلة المصرية ياسمين صبري، تحدثت أصالة نصري عن معاناتها من مرض شلل الأطفال الذي لا يزال يلازمها إلى الآن ويسبب لها بعض الأوجاع، اذ أكدت أن "مشكلة قدمها تجددت منذ 4 سنوات، وتجدد لديها المرض لأنه يتأثر بالحزن، قائلة: "رجلي حساسة مثلي، ولما أزعل هي تتضايق على طول".وحول استغراب مقدم البرامج عمرو اديب من عودة المرض للكبار، قالت اصالة: "مش بيرجع، هو ما راح، أنا عندي شلل أطفال وهو يظل موجود"، ليقاطعها عمرو أديب بالقول: "هو مش شلل الأطفال دا يظل للأطفال وينتهي عند الكبار؟"، لتجيبه أصالة ممازحة: "لذلك أقول لك إني طفلة".من هنا، أوضحت اصالة نصري: "المرض يبقى ولكننا نتعايش معه، وهو يحتاج دائما للتدريب والتمرين"، مضيفة: "انا عموما أتحرك كثيرا، وألعب رياضة، ولكن منذ فترة أوقفتها وسأعود".هذا وتحدثت أيضاً الفنانة السورية عن معاناتها مع الاكتئاب ودخولها في مرحلة العلاج الصعبة والأدوية التي أثرت عليها بشكل سلبي، لافتة إلى أنها باتت تفضل "اللايف كوتش" للحديث معه ومدها بالطاقة الإيجابية.