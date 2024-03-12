أمير كرارة يعلّق على جدل أجره العالي

تحدث الممثل المصري أمير كرارة، خلال استضافته في برنامج "حبر سرّي، عن أعماله الفنية والهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بعض أعماله.



زاعتر امير كرارة ان هناك أكثر من موقع على الإنترنت يعمل على تشويه أعماله الفنية بشكل مستمر، مضيفا: "وتأثير السوشيال ميديا كبير ولكن رأي الجمهور في النهاية هو من يهمني في المقام الأول وهو الحكم في الأعمال المعروضة".

اما عن غيابه عن السينما، فقد أكد امير كرارة أن "السينما في الوقت الحالي اختلفت عن الفترات الماضية، وهو يحدد أجره في أي عمل على أساس العمل بدون النظر إلى أي نجم آخر"، مشدداً على أن "ما أذيع عن أنه الأعلى أجراً حالياً في الوسط الفني، ليس صحيحا، بل المنتج يحدد أجر الفنان في السينما على مستوى ما يتم تحقيقه من نجاح وإيرادات ونسب الربحية، وأنا ما بخدش نص الـ55 مليون اللي بتتنشر في الأخبار.. الأجور معروفة للجميع".

