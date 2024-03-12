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اول رد من أرملة حلمي بكر بعد اتهامها بالتسبب بموته: وفاته كانت طبيعية!
اول رد من أرملة حلمي بكر بعد اتهامها بالتسبب بموته: وفاته كانت طبيعية!
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اول رد من أرملة حلمي بكر بعد اتهامها بالتسبب بموته: وفاته كانت طبيعية!

فن

2024-03-12 | 09:30
اول رد من أرملة حلمي بكر بعد اتهامها بالتسبب بموته: وفاته كانت طبيعية!
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Aljadeed
اول رد من أرملة حلمي بكر بعد اتهامها بالتسبب بموته: وفاته كانت طبيعية!

ردت سماح القرشي، أرملة الموسيقار المصري حلمي بكر، لأول مرة على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تقدّم نجل الموسيقار الراحل وشقيقيه ببلاغ عن وجود شبهة جنائية بوفاته.

وفي التفاصيل، نشرت سماح القرشي على حسابها عبر "فيسبوك"، بياناً إعلامياً ردّت فيه على الاتهامات التي طاولتها بعد وفاته، والتي زعمت أنها خطفته هي وأهلها، وأنه ربما مات مسموماً.
وقالت القرشي في البيان: "رافق وفاة المرحوم الكثير من الانتقادات والأقاويل والتهجمات التي طالت عائلة المرحوم، زوجته وابنته ريهام، وفي هذا الصدد، وددت لو وضحت بعض النقاط التي أراها على جانب من الأهمية كبير، لتحديد موقف، وتكذيب كل ما يقال عني وعن عائلتي من كلام تناولته وسائل الإعلام وقامت بتأويله، بأشكال شابها التشويه وفي حالات عدة الافتراءات".
وأضافت: "عندما قرر المرحوم بمحض إرادته، الانتقال من شقته بالمهندسين إلى الشرقية حيث تسكن عائلتي وأهلي من المقربين، استجبت لطلبه ورغبته بعد ما تعب كثيراً، وما كنت قادرة لوحدي بالتكفل برعايته، ورعاية ابنتنا ريهام في الوقت نفسه، لقد كان اختيار المكوث بالشرقية، مصدر راحة للأستاذ حلمي بكر، على اعتبار أن كل عائلتي كانت في خدمته ورعايته والاهتمام به، ومن هذا المنطلق، كثرت الاتصالات التلفونية على رقم هاتفه ورقم هاتفي أنا شخصياً، واعتبر المرحوم، الاتصالات مصدر إزعاج له، وفضّل الانزواء والخلود للراحة بعيداً عن وسائل الإعلام والزيارات التي كان يعتبرها، حسب ما صرح لي به، مصدر قلق له".
واختتمت سماح القرشي بيانها بالقول: "وفي هذا السياق، يجدر بي التأكيد أن وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر كانت طبيعية، أثبتتها تقارير الطب الشرعي، التي أقرّت حالة الدفن، بناء على رأي الخبراء المخوّلين بالإجراءات المنوطة ونحن نأسف فعلاً أنه بعد الوفاة، تناولت وسائل الإعلام، تصريحات لأشخاص، لم يحترموا حُرمة الموت، وانطلقوا في كيل الشتائم لي شخصياً، والتحدث عن مسائل عائلية، كانت تخص بيت الموسيقار الكبير وما كانت لتخرج للعلن، لأنها تندرج ضمن أسرار البيوت".
 

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