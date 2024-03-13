ابن تيم حسن يلفت الانظار بجماله في ظهور نادر له .. بات شبه والده تماما

وبالتزامن مع النجاح المبهر للمسلسل، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت ابناء تيم، ورد و فهد، من طليقته الممثلة السورية ديما بياع، مع والدتهما.
كما ظهر فهد في مقطع فيديو آخر وهو يقبل والدته في المصعد.
وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير مشيرين الى الشبه الكبير بين تيم وابنه فهد ومعبرين عن اعجابهم بوسامة ابناء تيم.
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