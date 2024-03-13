شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجموعة مفاجآت حول ما يجري في منزلها، فضلاً عمّا يدور في حياتها الشخصية وما تعرضت له من أذى خلال السنوات الماضية.

وتطرقت خلال حديثها إلى كواليس وقوعها على أحد المسارح الغنائية، قائلة: “قدمي كان بها شيء غريب.. وجاءت فترة اعتقدت أنها لا تتحملني، وقمت بمعالجتها دون علم أحد، وأنا حاولت أنهي حياتي”.

وقالت شيرين قالت إنها تعرضت للخيانة بشكل متكرر ومستديم في حياتها، لافتة إلى أنها فوجئت ذات مرة بكيس وضع على مفصل باب منزلها، يحتوي على مادة بيضاء ناعمة تشبه الرمل ولكنها ليست برمل، كما وجدت بداخله مفتاحاً وبالتدقيق وجدت أنه مفتاح غرفة نومها الخاصة، وأكدت أن هذا السحر أغلق حياتها تماماً.

وتطرقت شيرين عبد الوهاب إلى أمر عجيب آخر في حياتها، وهو امتلاؤها بالخونة من جميع النواحي، لافتة إلى أن البعض يُصدمون في اختياراتهم عندما تحتوي على نسبة من الخونة، بينما لم تعد هي تثق بأي شخص، لأنها تعرضت للخيانة من الجميع سواءً القريب أو البعيد.

وقالت شيرين في تصريحاتها: "الكلام ده عندما يختار الشخص 40 في حياته فيتضح أن 25 منهم خونة، أما أنا فكل من حولي خونة، بأقرب شخص وأبعد شخص".

وأكدت الفنانة المصرية على أنها تنتمي إلى البيوت والشوارع القديمة التي تستمد عبقها من السنين والتاريخ الساحق، مشيرة إلى أنها لا تنتمي إلى أجواء سكان الكمباوندات الحديثة أو المناطق المبنية على الطراز العصري.

وكشفت شيرين عن معلومات صادمة وهو العثور على ثعبان في منزلها: "دائماً أقول إنني لا أريد العيش في هذه الأماكن الصحراوية، أريد العيش في البيوت القديمة ذات الجدران المليئة بالزيت والشوارع القديمة أيضاً، وأنا هنا وصلني تليفون، ألو لقينا ثعبان في بيتك، بيتي اللي في التجمع".

وأضافت شيرين : "لقوا ثعبان في بيتي معناها إني مش بس مش هدخل البيت،لا أنا مش هدخل التجمع من أصله، وأنا حالياً مسافرة وراجعة القاهرة ومش عارفة هنام في أي بيت من بيوت أصحابي".