الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها
شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها

فن

2024-03-13 | 06:31
شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تتحدث عن وجود سحر أسود في منزلها ومحاولة انهاء حياتها

حلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفة على بودكاست Big Time الترفيهي التابع لفعاليات موسم الرياض، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت عن العديد من الأزمات التي مرت بها، أبرزها أزمة عثورها على سحر أسود في منزلها.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجموعة مفاجآت حول ما يجري في منزلها، فضلاً عمّا يدور في حياتها الشخصية وما تعرضت له من أذى خلال السنوات الماضية.

وتطرقت خلال حديثها إلى كواليس وقوعها على أحد المسارح الغنائية، قائلة: “قدمي كان بها شيء غريب.. وجاءت فترة اعتقدت أنها لا تتحملني، وقمت بمعالجتها دون علم أحد، وأنا حاولت أنهي حياتي”.

وقالت شيرين قالت إنها تعرضت للخيانة بشكل متكرر ومستديم في حياتها، لافتة إلى أنها فوجئت ذات مرة بكيس وضع على مفصل باب منزلها، يحتوي على مادة بيضاء ناعمة تشبه الرمل ولكنها ليست برمل، كما وجدت بداخله مفتاحاً وبالتدقيق وجدت أنه مفتاح غرفة نومها الخاصة، وأكدت أن هذا السحر أغلق حياتها تماماً.

وتطرقت شيرين عبد الوهاب إلى أمر عجيب آخر في حياتها، وهو امتلاؤها بالخونة من جميع النواحي، لافتة إلى أن البعض يُصدمون في اختياراتهم عندما تحتوي على نسبة من الخونة، بينما لم تعد هي تثق بأي شخص، لأنها تعرضت للخيانة من الجميع سواءً القريب أو البعيد.

وقالت شيرين في تصريحاتها: "الكلام ده عندما يختار الشخص 40 في حياته فيتضح أن 25 منهم خونة، أما أنا فكل من حولي خونة، بأقرب شخص وأبعد شخص".

وأكدت الفنانة المصرية على أنها تنتمي إلى البيوت والشوارع القديمة التي تستمد عبقها من السنين والتاريخ الساحق، مشيرة إلى أنها لا تنتمي إلى أجواء سكان الكمباوندات الحديثة أو المناطق المبنية على الطراز العصري.

وكشفت شيرين عن معلومات صادمة وهو العثور على ثعبان في منزلها: "دائماً أقول إنني لا أريد العيش في هذه الأماكن الصحراوية، أريد العيش في البيوت القديمة ذات الجدران المليئة بالزيت والشوارع القديمة أيضاً، وأنا هنا وصلني تليفون، ألو لقينا ثعبان في بيتك، بيتي اللي في التجمع".

وأضافت شيرين : "لقوا ثعبان في بيتي معناها إني مش بس مش هدخل البيت،لا أنا مش هدخل التجمع من أصله، وأنا حالياً مسافرة وراجعة القاهرة ومش عارفة هنام في أي بيت من بيوت أصحابي".

اقرأ ايضا في فن

زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني تحرجه امام الملايين!
10:21

زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني تحرجه امام الملايين!

تسببت راديكا ميرشانت، زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني، إبن أغنى رجل في الهند الميلياردير موكيش أمباني، يجدل كبير بعد أن تم إكتشاف أن خطابها الذي ألقته في يوم زفافها، هو من أحد مشاهد فيلم قديم.

10:21

زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني تحرجه امام الملايين!

تسببت راديكا ميرشانت، زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني، إبن أغنى رجل في الهند الميلياردير موكيش أمباني، يجدل كبير بعد أن تم إكتشاف أن خطابها الذي ألقته في يوم زفافها، هو من أحد مشاهد فيلم قديم.

مؤسسة عالمية تصنع دمية على شكل الملكة كاميلا.. اليكم ردة فعلها
10:09

مؤسسة عالمية تصنع دمية على شكل الملكة كاميلا.. اليكم ردة فعلها

نالت الملكة كاميلا​ تكريماً جديداً تقديراً لمجهودها في دعم مؤسسة نساء العالم (WOW) حيث تم اهدائها دمية باربي.

10:09

مؤسسة عالمية تصنع دمية على شكل الملكة كاميلا.. اليكم ردة فعلها

نالت الملكة كاميلا​ تكريماً جديداً تقديراً لمجهودها في دعم مؤسسة نساء العالم (WOW) حيث تم اهدائها دمية باربي.

بالفيديو- ميسي يلفت الأنظار بالزي السعودي.. هكذا بدا
09:42

بالفيديو- ميسي يلفت الأنظار بالزي السعودي.. هكذا بدا

اثار الاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو وصور له مرتديًا الشماغ واللباس السعودي، ليتبين فيما بعد أنه إعلان لإحدى ماركات الشماغ السعودي.

09:42

بالفيديو- ميسي يلفت الأنظار بالزي السعودي.. هكذا بدا

اثار الاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو وصور له مرتديًا الشماغ واللباس السعودي، ليتبين فيما بعد أنه إعلان لإحدى ماركات الشماغ السعودي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024