فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان: كانت لحظة صعبة جداً

كشف الفنان المصري علاء مرسي تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون، بعد مرضه الأخير ودخوله المستشفى، مؤكداً أنه كان يخفي الأمر عن الجمهور.

وفي التفاصيل، قال الفنان المصري خلال لقائه في برنامج "كلم ربنا" مع أحمد الخطيب على الراديو 9090: "الحمد لله إحنا في نعم كبيرة والمرض يظهر في ظاهرة محنة ولكنه منحة من الله عز وجل علشان تناجي الله عن قرب، وتناجي الله من توبة وتناجي الله من احتياج، وتناجي الله فيصبح دعاؤك مستجابًا، سبحانه وتعالى قال لو زرت المريض لوجدتني عنده، والمريض بيكون في لحظات ضعف لا يجد رحيمًا سوى الله، ولا يجد معينًا سواه ولا رؤوفاً وكريماً سواه، ربنا حب ياخدني عنده شوية يأدبني ويعلمني وينورني".

وتابع علاء مرسي: "كانت لحظة صعبة جداً، ولكن مش صعبة عليَّ على قدر ما صعبة على المحيطين بي، صعبة عندهم أكثر ما هي صعبة عندي لأن لو أحببت شخصًا وارتبطت به ورأيته في محنة، فإنك تتألم عليه، والمحبة لا تظهر إلا في اللحظات الصعبة".





