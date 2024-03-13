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مي العيدان تطالب نوال الكويتية بالاعتزال.. والسبب ؟
مي العيدان تطالب نوال الكويتية بالاعتزال.. والسبب ؟
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مي العيدان تطالب نوال الكويتية بالاعتزال.. والسبب ؟

فن

2024-03-13 | 09:18
مي العيدان تطالب نوال الكويتية بالاعتزال.. والسبب ؟
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Aljadeed
مي العيدان تطالب نوال الكويتية بالاعتزال.. والسبب ؟

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صوت الفنانة نوال الكويتية في الفترة الأخيرة، لافتة إلى ضرورة تفكيرها في الاعتزال محافظة على أرشيفها وتاريخها الفني الطويل، موضحة تغير طبقة صوتها في الإعلان الأخير الذي قدمته لصالح تليفزيون الكويت.

وفي التفاصيل، نشرت مي العيدان على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب إعلان تليفزيون الكويت، بعنوان يا مجمع الأحباب، الأغنية الرمضانية هذا العام بصوت نوال.

وقالت مي: "أريد الوقح الذي يقول إن صوت نوال لم يخترب، لأسأله هل ما تفهم؟ لا تمتلك آذاناً أو إحساساً؟ صوتها في هذا الإعلان ذكرني بصوت علي المفيدي رحمه الله، ظننت هو من غنّاها وفي الآخر اكتشفت أنها نوال".". 

تابعت الإعلامية الكويتية موجهة انتقاداتها لنوال بشكل شخصي ومباشر وطالبتها بالاعتزال حفاظاً على تاريخها، عن طريق "منشن" عبر إكس/ تويتر سابقاً: "هل أنتِ مقتنعة بصوتكِ وأنتِ في هذه المرحلة؟ اعتزلي وحافظي على أرشيفك".

 

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