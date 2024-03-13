بالفيديو- ميسي يلفت الأنظار بالزي السعودي.. هكذا بدا

تسببت راديكا ميرشانت، زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني، إبن أغنى رجل في الهند الميلياردير موكيش أمباني، يجدل كبير بعد أن تم إكتشاف أن خطابها الذي ألقته في يوم زفافها، هو من أحد مشاهد فيلم قديم.



