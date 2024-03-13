بالفيديو- ميسي يلفت الأنظار بالزي السعودي.. هكذا بدا
اثار الاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو وصور له مرتديًا الشماغ واللباس السعودي، ليتبين فيما بعد أنه إعلان لإحدى ماركات الشماغ السعودي.
وفي التفاصيل، شارك ميسي في الفيديو الترويجي للعلامة التجارية السعودية "سيار- Sayyar"، مستعرضًا الزي السعودي التقليدي، الذي تألف من أحدث تصاميم الشماغات "سجنتشر أر" الذي جاء باللونين الأبيض والأحمر، ونسَّقه مع الثوب السعودي الأبيض، والعقال الأسود.