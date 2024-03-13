زوجة رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني تحرجه امام الملايين!

ولاحظ الجمهور أن خطاب راديكا ميرشانت الذي وجهته إلى زوجها، مأخوذ من مشهد في فيلم "Shall We Dance"، من بطولة النجمة العالمية سوزان سراندون، والذي عرض عام 2004.

وتناقل الجمهور مقطع فيديو يظهر الحوار الحقيقي في الفيلم والخطاب الذي ألقته راديكا، ساخرين منها بالقول إنه كان بإمكانها دفع المال لأي شخص لكي يكتب لها خطاباً.





