بيلبورد عربية تطلق "أصوات الأرض" .. ألحان مستنبطة من تضاريس مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ولإنتاج هذا المشروع الموسيقي، الذي تتعاون به بيلبورد عربية مع شركة gamma.، والذي يعتبر مبادرة فنية هي الاولى من نوعها، قامت بيلبورد عربية بجمع أصوات فريدة من خمس مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تقنيات تحليل الخرائط والبيانات الطبوغرافية ومن ثم حفرها على أسطوانات موسيقية فونوغرافية تمكّن المستمعين لأول مرة على الإطلاق، من الإنصات إلى تعرّجات تضاريس الأرض العربية وتكوينها كنموذج فنّي موسيقي.

وهذه المبادرة الفريدة، تعتبر فرصة ثمينة لكافة المنتجين والفنانين وعشّاق الموسيقى حول العالم لترجمة شغفهم عبر أعمال فنّية إبداعية مستوحاة من تلك المقطوعات.

وتسنح المنصة الفرصة امام الفنانين والمنتجين حول العالم للمشاركة بهذه المبادرة وتأليف مقطوعات موسيقية متنوّعة استناداً إلى تلك النماذج أو إنتاج أغانٍ كاملة، يتم إدراجها كأعمال إبداعية في قائمة الموسيقى الرائجة.

في هذا السياق، توجّه بيلبورد عربية دعوة مفتوحة لكل المستمعين والمنتجين ممن يرغبون، تحميل النماذج الصوتية لمبادرة "أصوات الأرض" عبر الموقع الرسمي: www.soundsoftheland.com وعبر صفحة بيلبورد عربية على ساوند كلاود: https://soundcloud.com/billboardarabia

ويضمّ الموقع 20 مقطوعة موسيقية، تعكس خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمالها وتنوّع طبيعة الأرض العربية بين المساحات الخضراء الشاسعة والوديان والكثبان الرملية والجبال الصخرية وغيرها.

كما يضمّ صوت "العلا" التي تقع في قلب المملكة العربية السعودية، و‏صوت "الطفيلة" في المملكة الأردنية الهاشمية، وصوت "تنغير" في المملكة المغربية، و ‏صوت "وادي قاديشا" في لبنان، وصوت "الأقصر" في جمهورية مصر العربية.