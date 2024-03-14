نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، أشارت نيكول سابا في برنامج “ألبوم صور”، إلى انها تحاول إبعاد حياتها عن الأضواء وخاصة تفاصيل ابنتها، إلا فيما يخص صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.

وأشارت نيكول سابا إلى أنها لا تحب الفلاتر التي تنتشر عبر التطبيقات المختلفة، ولا تستخدمها كثيراً، قائلة: “أحب أن يشاهدني الجمهور على طبيعتي”.