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نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته
نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته
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نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته

فن

2024-03-14 | 08:32
نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته
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Aljadeed
نيكول سابا بتصريح مفاجئ عن حياتها الخاصة.. هذا ما قالته

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن حرصها الشديد في أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، وإنها تحرص منذ بداية شهرتها على فصل الحياة الخاصة عن العملية.

وفي التفاصيل، أشارت نيكول سابا في برنامج “ألبوم صور”، إلى انها تحاول إبعاد حياتها عن الأضواء وخاصة تفاصيل ابنتها، إلا فيما يخص صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.

وأشارت نيكول سابا إلى أنها لا تحب الفلاتر التي تنتشر عبر التطبيقات المختلفة، ولا تستخدمها كثيراً، قائلة: “أحب أن يشاهدني الجمهور على طبيعتي”.

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