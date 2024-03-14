موقف طريف بين الرئيس بشار الاسد و باسم ياخور يتصدر التريند.. اليكم ما حصل بينهما خلال لقائهما الاخير

وبحسب تقارير جديدة، تحدث عنها موقع "لها"، فإن اللقاء كان عفويا بامتياز وتخلّله الكثير من المواقف التلقائية، أبرزها ممازحة الرئيس الأسد للمثل السوري باسم ياخور حول شخصية "عبدو العربجي" التي جسدها في مسلسل "العربجي".

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن حواراً دار خلال اللقاء حول صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودور الأعمال الدرامية حالياً داخل المجتمع، وسُبل دعم صناعتها في المرحلة المقبلة.

وكان قد استقبل الرئيس السوري بشار الأسد عددا من أبرز نجوم الدراما السورية، ممثلين ومخرجين منهم عباس النوري، بسام كوسا، تيم حسن، قصي خولي، باسم ياخور، رشا شربتجي، سوزان نجم الدين، خالد القيش، طاهر مامللي، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، فادي صبيح ومحمود نصر.